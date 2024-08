Ucrânia. Ataque de drone compromete segurança na central nuclear de Zaporizhzhia

Um ataque de drone este domingo comprometeu a segurança junto da central de segurança de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia.

O alerta foi dado pelo diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA), na sequência de um ataque de drone a uma rua, nas redondezas das instalações Ucrânia. Rafael Mariano Grossi confessou, à Reuters estar "extremamente preocupado" com a precariedade da segurança no local e pede "a máxima contenção de todos os lados".

Uma equipa da agência visitou o local e reportou que não houve feridos e que a explosão não causou danos em nenhum equipamento.

A agência noticiosa russa TASS informou que a Rússia acusou a Ucrânia de lançar este explosivo e de por em causa a segurança dos funcionários da central nuclear.

De acordo com a Reuters, este ataque faz parte do plano de incursão da Ucrânia sobre território russo e controlado pela Rússia. Até ao momento, a Ucrânia garante ter tomado 82 locais na região de Kursk desde 6 de agosto.

Há uma semana, um fogo deflagrou na central nuclear. No passado domingo, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, acusou as forças russas de atear o incêndio. No entanto, Yevgeny Balitsky, nomeado governador de Zaporizhzhia por Vladimir Putin, apontou o dedo à Ucrânia.

Nessa altura, a Agência Internacional de Energia Atómica não reportou falhas na segurança da central nuclear.

A Rússia controla a central de Zaporizhzhia desde 2022, pouco depois da invasão do país ao território Ucrânio. Os reatores nucleares não produzem energia desde então e têm estado desligados desde abril.