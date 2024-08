Alemanha e França apoiam mediação de EUA, Qatar e Egito para trégua em Gaza

O Presidente de França, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, manifestaram esta sexta-feira apoio aos esforços diplomáticos de Estados Unidos, Qatar e Egito para um cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

Na quinta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o seu homólogo do Egito, Abdel Fattah al Sisi, e o emir do Qatar, Tamim Bin Hamad al Zani, pediram ao Governo israelita e ao movimento islamita Hamas para que retomem o diálogo, convocando estas partes para um encontro, no próximo dia 15 de agosto, em Doha ou no Cairo, para tentarem fechar um acordo de paz.

O Presidente Macron insiste na necessidade de colocar um fim às hostilidades na Faixa de Gaza, alegando que é o melhor para a população de Gaza, para os reféns capturados pelo Hamas e para a estabilidade regional.

"A guerra em Gaza deve parar. Isto deve ficar claro para todos (...) Todo o apoio da França aos mediadores norte-americanos, egípcios e qataris", escreveu o Presidente francês numa publicação no seu perfil oficial na rede social X.