Três suspeitos declaram-se culpados dos atentados de 11 de Setembro nos EUA

De acordo com a notícia divulgada esta quarta-feira, concordaram em declarar-se culpados dos crimes de conspiração em troca de uma sentença de prisão perpétua.

Khalid Sheikh Mohammed, acusado de planear os atentados contra as Torres Gémeas e o Pentágono, e outros dois cúmplices estão detidos desde 2003 na prisão de Guantánamo.

Três suspeitos de envolvimento nos ataques de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, declararam-se culpados ao fim de 23 anos, avança o jornal “The New York Times”, que cita uma fonte do Pentágono.

O acordo para as confissões de Khalid Sheikh Mohammed, Walid Bin Attash e Mustafa al-Hawasawi, em vez de um julgamento em que podiam ser condenados à pena de morte, foi aprovado por um alto funcionário do Pentágono, disse o “The New York Times”.

Os três homens estão sob custódia desde 2003. Mohammed é um militante da Al Qaeda acusado pelos EUA de ser o principal arquiteto dos ataques de 11 de setembro.

Levado a cabo pelo grupo terrorista Al Qaeda, de Bin Laden, este foi o maior ataque terrorista na história dos Estados Unidos. Cerca de três mil pessoas morreram quando dois aviões desviados por terroristas derrubaram as Torres Gémeas, em Nova Iorque, e um outro embateu contra o Pentágono, em Washington. Um quarto avião despenhou-se antes de atingir o alvo, devido à intervenção dos passageiros.