Líder Supremo do Irão ordena ataque a Israel

O líder Supremo do Irão, ayatolllah Ali Khamenei, ordenou um ataque direto a Israel, em resposta à morte do líder político do Hamas.

A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo jornal norte-americano "The New York Times", que cita três fontes oficiais iranianas.

A ordem foi dada durante uma reunião de emergência do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, na manhã de quarta-feira”, adianta o "The New York Times".

O Irão pediu entretanto uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Os Estados Unidos avisam os seus cidadãos para evitaram deslocações ao Líbano.

O líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, foi assassinado esta quarta-feira em Teerão, capital do Irão.