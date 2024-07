Fotografia de surfista olímpico a "levitar" corre o mundo

O apelo estético desta fotografia tem por base o timing perfeito e a aparência enganadora da imagem: no final da onda, o surfista celebrou a pontuação com o dedo a pontar cara o céu e parecia levitar sobre uma nuvem, com a prancha atrás, na vertical.

Na terceira ronda do torneiro masculino de surf dos Jogos Olímpicos de 2024, Medina derrotou Kanoa Igarashi, conseguindo a pontuação mais alta de sempre da competição com 9,90 em 10 e apurando-se, assim, para os quartos de final.

A 16 mil quilómetros de Paris, no recife de Teahupo'o, no Taiti, o surfista Gabriel Medina protagonizou uma imagem memorável que está a correr o mundo, na qual parece estar a levitar sobre uma nuvem do Pacífico.

A fotografia que está a correr o mundo foi tirada pelo fotógrafo Jérôme Brouillet, da Agence France-Presse, que estava num barco próximo do surfista. Segundo explica o fotógrafo, citado pelo britânico "Guardian", "as condições eram perfeitas, as ondas eram mais altas do que esperávamos".

"Então, ele [Medina] está na parte de trás da onda e eu não o consigo ver e depois ele aparece e eu tirei quatro fotografias e uma delas era esta", explicou Brouillet.

"Não foi difícil tirar a fotografia. Foi mais uma questão de antecipar o momento e onde é que o Gabriel vai começar a onda", acrescentou.

A fotografia seguiu automaticamente da câmara para os editores e quando Brouillet foi ver o seu telemóvel, no intervalo após a sessão de fotos, deparou-se com várias notificações nas redes sociais. "Pensei que estava a acontecer alguma coisa com esta foto e foi partilhada na ESPN e pensei: 'fixe'", relatou.

"É muito fixe, é uma fotografia bonita e muitas pessoas adoram-na. Não é propriamente uma fotografia de surf, por isso capta a atenção de mais pessoas", descreveu ao Guardian.

O tricampeão mundial Gabriel Medina também partilhou a fotografia nas redes sociais e escreveu: "Tudo posso naquele que me fortalece".

Medina vai agora competir com o brasileiro João Chianco nos quartos de final.

Já Brouillet celebrou ter captado a imagem do dia: "Consegui a fotografia do dia, estava com seis fotógrafos talentosos no barco e de certeza que todos se vão esquecer dela na próxima semana. Amanhã não vai ser diferente".