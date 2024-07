Pelo menos 140 feridos em descarrilamento de comboio na Rússia

Pelo menos 140 pessoas ficaram feridas no sul da Rússia, esta segunda-feira, na sequência de um descarrilamento de comboio, que transportava 800 passageiros.

O comboio colidiu com um camião numa passagem de nível, causando o descarrilamento de oito carruagens, informou a companhia ferroviária russa Russian Railways.

O maquinista do comboio, que viajava de Kazan, no Tartaristão, para Adler, no Mar Negro, travou bruscamente ao ver o camião, cujo motorista tinha infringido as regras de trânsito e entrado na travessia, apesar dos alarmes, acrescentou a Russian Railways.