Paulo Rangel sobre as eleições na Venezuela: “Só há legitimidade se houver transparência”

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirma que este “corresponde a um pedido da quase generalidade da comunidade Internacional , sempre num espírito de diálogo, num espírito em que as partes tenham sentido democrático, de forma que não haja tensões”.

“ Só há legitimidade se houver transparência e para que os resultados sejam aceites como legítimos, apelamos no fundo a que eles sejam verificados”, disse Paulo Rangel à Renascença.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, pede esta segunda-feira que haja uma verificação independente aos resultados das eleições na Venezuela, para que estes sejam aceites por todas as partes envolvidas.

Em relação à comunidade portuguesa a viver no país, Rangel acredita que “não há nenhum motivo para especulações ou dramatizações neste momento”.

No entanto, considera que “numa situação eleitoral com esta relevância que suscitou a atenção de todos os média internacionais”, os consulados da embaixada e nomeadamente a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas acompanha “com redobrado empenho e interesse” o que se passa na Venezuela.

“Isso faz parte daquilo que eu diria a vida normal do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas sinceramente, até ao momento. aquilo que temos a dizer é que a situação não merece nenhum destaque particular, até ao momento, em termos de comunidade portuguesa”, argumenta Rangel.

Reações aos resultados

As reações à vitória de Nicolas Maduro, para um terceiro mandato à frente dos destinos da Venezuela, não poderia causar reações mais extremadas. Por um lado, a oposição ao chavismo e vários países que se antagonizam com Maduro alegam a possibilidade de fraude, nas eleições de domingo, enquanto os aliados do líder venezuelano o felicitam pela vitória.