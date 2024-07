Governo de Israel autorizado a responder a ataque nos Montes Golã

Israel prometeu retaliação contra o Hezbollah no Líbano, e caças israelitas atingiram alvos no sul do Líbano durante o dia de domingo. Mas, após a reunião deste domingo, espera-se uma resposta mais forte.

Milhares de pessoas reuniram-se para funerais na aldeia de Majdal Shams, nas Colinas de Golã, território capturado à Síria por Israel na guerra de 1967, e anexado através de uma medida não reconhecida pela maioria dos países.

Os membros da fé drusa, que é relacionada com o islamismo, cristianismo e judaísmo, compõem mais da metade da população de 40.000 pessoas nos Montes Golã.

"Uma grande tragédia, um dia sombrio chegou para Majdal Shams", disse Dolan Abu Saleh, chefe do conselho local de Majdal Shams, em comentários transmitidos pela televisão israelense.

O Hezbollah anunciou inicialmente que disparou foguetes contra instalações militares israelenses nas Colinas de Golã, mas disse que isso não teve "absolutamente nada" a ver com o ataque a Majdal Shams.

Países receiam guerra alargada

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão alertou Israel no domingo sobre o que chamou de qualquer nova aventura no Líbano.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Síria disse que considera Israel "totalmente responsável por essa perigosa escalada na região", e disse que as acusações contra o Hezbollah eram falsas.

O conflito forçou dezenas de milhares de pessoas no Líbano e em Israel a deixarem as suas casas. Ataques israelitas mataram cerca de 350 combatentes do Hezbollah no Líbano e mais de 100 civis, incluindo médicos, crianças e jornalistas.

O Hezbollah é o mais poderoso de uma rede de grupos apoiados pelo Irão no Oriente Médio e abriu uma segunda frente contra Israel logo após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.

Há comunidades drusas a viver em ambos os lados da linha entre o sul do Líbano e o norte de Israel, bem como nos Montes Golã e na Síria. Enquanto alguns servem no exército israelita e identificam-se com Israel, muitos se sentem marginalizados em Israel e alguns também rejeitam a cidadania israelita.