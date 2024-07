Borrell pede "solução política" para Gaza e fim da "loucura"

"Deve ser estabelecido um cessar-fogo no imediato. A lei humanitária internacional deve ser respeitada. Deve ser permitida uma assistência em larga escala à população civil. Apenas uma solução política pode terminar com esta loucura", declarou Borrell na rede social X.

O Egito, o Qatar e os Estados Unidos lideram há me(...)

O ataque israelita dirigido a uma escola de Deir al-Balah, no centro de Faixa de Gaza, foi pelo menos o oitavo que atingiu edifícios escolares desde 6 de julho.

Segundo o ministério da saúde controlado pelo grupo islamita, estes ataques provocaram mais de 100 mortos.

O Exército israelita indicou que a operação deste sábado se destinou a atingir terroristas que se encontravam nas instalações.

Desde o início deste conflito, a maioria dos 2,4 milhões de habitantes da Faixa de Gaza foram deslocados pelo menos uma vez e muitos encontraram refúgio em edifícios escolares, incluindo o atingido no dia de hoje.

Em 7 de outubro, comandos do movimento islamita palestiniano Hamas infiltrados no sul de Israel a partir da Faixa de Gaza, efetuaram um ataque que provocou 1.197 mortos, entre civis e militares, de acordo com dados da agência noticiosa AFP a partir de dados oficiais israelitas.

A campanha israelita de bombardeamentos aéreos, e de tanques na sequência de uma ofensiva terrestre já regista pelo menos 39.258 mortos, segundo dados do ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas, que não fornece indicações sobre a repartição entre civis e combatentes.

As baixas nas fileiras do Exército israelita também continuam a aumentar, com pelo menos 328 mortos, segundo o mais recente balanço.