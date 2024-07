Rússia impediu bombardeiros dos EUA de violarem a fronteira sobre o Mar de Barents

O Ministério da Defesa da Rússia avançou, este domingo, que os seus caças MiG-29 e MiG-31 impediram que bombardeiros estratégicos norte-americanos В-52Н violassem a fronteira do estado sobre o Mar de Barents.



“Os meios russos de controle do espaço aéreo sobre o Mar de Barents detetaram um alvo aéreo de grupo aproximando-se da fronteira estadual da Federação Russa. Para identificar o alvo aéreo e evitar a violação da fronteira estadual da Federação Russa, caças MiG-29 e MiG-31. a equipe de defesa aérea estava empenhada na defesa da força", lê-se num comunicado oficial.

"À medida que os caças russos se aproximavam, os bombardeiros estratégicos americanos ajustaram seu curso de voo... e posteriormente se afastaram da fronteira do estado da Federação Russa", escreveu o ministério.

O Ministério da Defesa russo sublinhou que o voo do MiG-29 e do MiG-31 ocorreu em estrita conformidade com as regras internacionais para o uso do espaço aéreo em águas neutras e em conformidade com as medidas de segurança.