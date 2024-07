O que é a CrowdStrike, a empresa que investiga ataques de espionagem russos e norte-coreanos?

A CrowdStrike tem estado no centro das falsas teorias da conspiração desde 2016, avança a CNN, principalmente depois de uma transcrição da Casa Branca ter revelado que o ex-presidente Donald Trump a mencionou numa chamada de julho de 2016 com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Nessa altura, investigou a entrada de espiões russos nos computadores do Comité Nacional Democrata durante as eleições de 2016 nos EUA, revela a CNN.

O Windows 10 colapsou em todo o mundo e o culpado é o CrowdStrike Falcon, uma funcionalidade de cibersegurança que teve uma atualização fatal para a funcionalidade do sistema operativo.

O software de cibersegurança da CrowdStrike é utilizado por inúmeras empresas da lista de 500 mais importantes para a revista Fortune, segundo a mesma CNN, incluindo grandes bancos globais, empresas de saúde e energia. O mesmo deteta e bloqueia ameaças de hackers.

Tal como outros produtos de cibersegurança, o software requer um acesso profundo ao sistema operativo de um computador para verificar as ameaças. Neste caso, os computadores que executam o Microsoft Windows parecem estar a falhar devido à forma incorreta como uma atualização do código de software emitida pela CrowdStrike interage com o sistema Windows.

A empresa afiança que a interrupção não foi causada por um incidente de segurança ou ciberataque. Garante ainda que problema foi identificado e isolado, e os engenheiros implementaram uma atualização para corrigir o problema.



O que é o Falcon?

Este antivírus, segundo a CrowdStrike, é o único a utilizar Inteligência Artificial para o funcionamento do seu sistema.



É um sistema de cibersegurança de ponta, utilizado em todo o mundo, o que tem sido a razão por tantos sistemas à escala global estarem a ir abaixo.

Picos de incidentes têm sido registados desde o fim da noite desta quinta-feira, na altura em que a atualização fatídica foi lançada nos sistemas. Na sequência da falha, as ações da empresa estão a cair na bolsa e há especialistas a apontar para perdas de 16 mil milhões de dólares para a empresa.

A disrupção causada por este colapso está a gerar consequências gigantescas nas companhias aéreas, nas empresas de telecomunicações, nos bancos e nos sistemas de emergência médica em todo o mundo.

Elon Musk, dono do X, já disse que se trata da "maior falha informática de sempre".