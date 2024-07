Alemanha. Três mortos e dois feridos em tiroteio num parque aquático

Trêss pessoas morreram e duas outras ficaram feridas num tiroteio ocorrido este domingo em Lautlingen, uma cidade no estado alemão de Baden-Wuerttemberg, sensivelmente 60 quilómteros a sul de Estugarda.

De acordo com o jornal alemão "Bild", o agressor era um caçador e o incidente ocorreu num parque aquático, em resultado de uma alegada disputa familiar.

O agressor é uma das três vítimas mortais e as pessoas feridas, gravemente, são duas mulheres levadas já para o hospital

Na área do parque aquático "Badkap" permanecem uma centena de veículos de emergência e dois helicópteros de salvamento, de acordo com o jornal "Bild", que cita um porta-voz do Ministério do Interior da região.

Inicialmente, um porta-voz do Ministério do Interior de Baden-Württemberg confirmou apenas: "Temos uma situação policial. Posteriormente foi avançado o dado de que há três mortos e dois feridos, alegadamente pessoas de uma mesma família.



[atualizado às 15h15]