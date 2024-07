Ucrânia. Três mortos e vários feridos em dois ataques russos

As autoridades ucranianas informaram este sábado que há, pelo menos, três mortos e 19 civis feridos depois de dois ataques russos, um na região de Kherson (sul) e outro na de Kharkiv (este).

Segundo a agência ucraniana Ukrinform, que citou as autoridades militares de Kherson, na localidade de Prioserne, duas mulheres, uma de 72 anos e outra de 50, perderam a vida num ataque russo.

Desse ataque, refere a agência, resultaram também três feridos, dois homens, um de 41 anos e outro de 85, e uma mulher de 58 anos.

Numa outra "série de ataques" à cidade de Budi, na região de Kharkiv, depois de soar o alerta aéreo, resultou a morte de uma pessoa e, pelo menos, 17 feridos, segundo o jornal Ukrainska Pravda, que citou as autoridades da região.

De acordo com o mesmo jornal, ocorreram duas explosões nesse ataque, com diferença de meia hora um do outro, um pelas 13h40 (GMT) e outro pelas 14h12 (GMT).

As autoridades ainda estão a recolher informações para determinar o número total de vítimas, mas registaram, até ao momento, nove hospitalizações, incluindo a de uma criança.