Guiné-Bissau. China financia centro de conferências e reabilita 300 km de estradas

A China vai financiar um "grande centro de conferências" para a presidência da Guiné-Bissau da CPLP e reabilitar 300 quilómetros de estradas, entre outros investimentos no país africano, anunciou esta segunda-feira o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló.

O chefe de Estado fez o anúncio no aeroporto de Bissau, numa declaração aos jornalistas, antes de embarcar para Pequim, onde vai realizar uma visita de Estado de três dias, a partir de quarta-feira.

"No próximo ano a Guiné-Bissau vai assumir a presidência rotativa da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Isso significa que, mesmo que Umaro Sissoco Embaló vá às eleições e for derrotado, o Presidente que vier é quem vai continuar com a presidência da CPLP", referiu.

O Presidente guineense observou que o facto "deve orgulhar todos os cidadãos" do país.

Sissoco Embaló adiantou que a China, que considerou como parceiro tradicional da Guiné-Bissau, aceitou construir "um grande centro de conferências" em Bissau e ainda alcatroar pelo menos 300 quilómetros de estradas.

A China está a construir atualmente a única estrada na Guiné-Bissau que liga o aeroporto internacional Osvaldo Vieira à localidade de Safim, num troço de 8,2 quilómetros, orçado em 13,6 milhões de euros.

O Presidente guineense não quis "adiantar muito" sobre os projetos em carteira com a China, mas ainda adiantou que aquele país aceitou construir na Guiné-Bissau um campus universitário para 12 mil alunos.

"Antes de chegarmos lá, a China já anunciou um donativo de 27,5 milhões de dólares americanos para a Guiné-Bissau que serão destinados a projetos, independentemente de outros projetos que já temos em carteira", assinalou.

O Presidente guineense enalteceu a postura da China, que, disse, "nunca se imiscui na política interna de um país africano" e ainda o facto de ter ajudado a formar quadros militares da Guiné-Bissau.

Embaló considerou ainda a China como "parceiro incontornável e incontestável na geopolítica" mundial.