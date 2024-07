Joe Biden terá expressado preocupações com a sua recandidatura

Joe Biden, atual Presidente dos Estados Unidos da América e candidato pelo Partido Democrático ao mesmo cargo, expressou preocupação com sua candidatura. A informação é avançada pelo jornal norte-americano, The New York Times.

Um aliado de Biden informou o jornal norte-americano de que o Presidente confessou que podia não conseguir salvar a sua candidatura, se não fosse capaz de convencer o público da sua aptidão para continuar a exercer o cargo nos próximos dias. As preocupação cresceu após o debate da semana passada contra Donald Trump, o seu antecessor.

"Ele sabe que se tiver dois eventos como o debate, estaremos num lugar diferente" no final da semana, disse, anonimamente, o aliado de Biden ao The New York Times. O mesmo jornal avança que, depois de pública a informação, Andrew Bates, porta-voz da Casa Branca, comunicou que esta informação era "absolutamente" falsa.



De acordo com o jornal britânico The Guardian, que também cita o site noticioso Politico e o The New York Times, Joe Biden também terá telefonado a Hakeem Jeffries, líder para as minorias na Casa Branca e líder da bancada parlamentar do Partido Democrático desde 2023. Segundo a mesma informação, a chamada parte de uma preocupação sobre o apoio dos membros do partido à candidatura de Joe Biden. O The Guardian acrescenta que foi feito um outro contacto, ao senador Chris Coons, de Delaware.

Além de várias figuras do Partido Democrata terem expressado receio sobre a recandidatura de Biden, após o debate com Trump em Atlanta, o jornal The Independent acrescenta que Barack Obama também partilha das mesmas preocupações em privado, ao contrário do que tem feito publicamente. O jornal acrescenta que o antigo presidente dos Estados Unidos, de quem Biden era o braço direito, avisou o agora candidato sobre os desafios que pode enfrentar nos próximos meses, durante a campanha eleitoral.



Estas informações surgem depois de a democrata Nanci Pelosi, ex-líder da Câmara dos Representantes, dizer que é "legítimo" questionar a saúde do Presidente, depois do desempenho de Biden no debate contra o candidato republicano.