Julian Assange chegou à Austrália como homem livre e "precisa de descansar"

O fundador da plataforma WikiLeaks, Julian Assange, chegou hoje à Austrália, a bordo de um avião fretado depois de ter formalizado o acordo que lhe garantiu a liberdade perante um tribunal nas ilhas Marianas do Norte.

O avião em que viajava aterrou às 19h40 (09h40 em Lisboa) no Aeroporto Internacional de Camberra, depois de sete horas de voo entre Saipã, no território ultramarino dos Estados Unidos das Marianas do Norte, no Pacífico.

O fundador do portal WikiLeaks vestia um fato escuro, camisa branca e ergueu um punho saudando as pessoas que o esperavam no aeroporto.

Julian Assange, 52 anos, natural da Austrália, era aguardado pela mulher, Stella Assange e pelo pai, John Shipton. Foi recebido também por apoiantes que enfrentaram o frio para aplaudir a sua chegada, com alguns gritos de "amamos-te Julian" e "bem-vindo a casa".

Aquando da chegada à Austrália na noite de quarta-feira, Assange abraçou a sua mulher, Stella Assange, que defendeu que o marido vai precisar de tempo para recuperar, depois de 14 anos de saga legal.