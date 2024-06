Melinda Gates anuncia apoio a Biden nas presidenciais de novembro

A bilionária Melinda Gates anunciou esta quinta-feira que apoia Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos da América, que acontecem a 5 de novembro de 2024. Gates justifica a estreia nos apoios a candidatos presidenciais com a importância do resultado eleitoral para as mulheres.

“As mulheres merecem um líder que se preocupe com os problemas que enfrentam e esteja empenhado em proteger a sua segurança, a sua saúde, o seu poder económico, os seus direitos reprodutivos e a sua capacidade de participar livre e plenamente numa democracia funcional”, escreveu Melinda Gates na rede social X (antigo Twitter).



A filantropa declarou que o contraste entre Biden e o ex-presidente Donald Trump, que é o nomeado do Partido Republicano para a Casa Branca, “não poderia ser maior, e os riscos não poderiam ser maiores”.

Num artigo de opinião publicado na "CNN", Melinda Gates diz ainda que o primeiro mandato de Trump, entre 2017 e 2021, "colocou em perigo a saúde das mulheres, comprometendo a sua segurança e roubando-lhes liberdades essenciais".