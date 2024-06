Sociais-democratas vencem eleições europeias na Suécia e esmagam na Roménia

Os sociais-democratas venceram as eleições europeias na Suécia, com 23,1%, e esmagaram na Roménia, em coligação com os liberais, com 54%, segundo estimativas divulgadas pelo Parlamento Europeu.

Na Suécia, as projeções dão o segundo lugar aos Moderados, do primeiro-ministro Ulf Kristersson, com 17,3%, seguidos dos Verdes, com 15,7%, e dos Democratas Suecos, com 13,9%.

A Suécia elege 21 dos 720 deputados ao Parlamento Europeu, o mesmo número de eurodeputados eleitos em Portugal.

O país nórdico aderiu este ano à NATO (sigla em inglês da Organização do Tratado do Atlântico Norte), na sequência da guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Na Roménia, as estimativas do Parlamento Europeu dão 22 dos 33 deputados que o país elege à coligação formada pelos partidos Social-Democrata, do primeiro-ministro Marcel Ciolacu, e Nacional Liberal.

A coligação entre a Aliança para a União dos Romenos, o Partido Conservador Nacional Romeno e o Partido dos Romenos pela Roménia ficou em segundo, com 14%.

O terceiro lugar, segundo as projeções, foi alcançado pela Aliança Unida de Direita, formada pela União Salvar a Roménia, Partido do Movimento Popular e Força de Direita, com 11%.

A eleição dos 720 deputados ao Parlamento Europeu decorreu nos 27 Estados-membros da União Europeia (UE) entre quinta-feira e domingo.