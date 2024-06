Europeias. Macron anuncia dissolução da Assembleia Nacional

O Presidente da República de França, Emmanuel Macron, anunciou este domingo a dissolução da Assembleia Nacional. É a primeira grande reação aos resultados esperados nestes Eleições Europeias.

"Não poderei, no final deste dia, agir como se nada tivesse acontecido", declarou Macron, do Eliseu. Para além dos resultados, desfavoráveis ao governo atual, também se soma "uma febre que tomou conta do debate público e parlamentar nos últimos anos", defende o Presidente da República.

"Decidi dar-vos novamente a escolha do nosso futuro parlamentar através da votação", explicou, convocando eleições legislativas para "30 de junho e 7 de julho" (primeira e segunda voltas).

De acordo com as previsões de resultados, em França é o partido de Marine Le Pen a vencer de forma clara. Segundo as primeiras projeções, o Reagrupamento Nacional está com 31,50% dos votos, enquanto a candidatura da área política de Emmanuel Macron surge em segundo com apenas 15,20% dos votos.

Os socialistas surgem em terceiro com 14%.

[Notícia atualizada às 20h11 de 9 de junho de 2024]