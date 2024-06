Coreia do Sul quer raparigas mais cedo na escola para aumentar a natalidade

Na Coreia do Sul, o Instituto Público de Finanças sugeriu que as raparigas entrassem na escola primária mais cedo do que os rapazes, justificando que a medida poderia servir para aumentar a taxa de natalidade do país.

A proposta baseia-se na ideia de que os homens se sentem mais atraídos por mulheres mais jovens porque atingem mais tarde a maturidade.

Segundo uma citação do relatório publicada esta sexta-feira, no jornal britânico The Guardian, a medida é justificada da seguinte forma: “Tendo em conta que o nível de desenvolvimento dos homens é mais lento do que o das mulheres, o facto de as mulheres entrarem na escola um ano mais cedo pode contribuir para que homens e mulheres se achem mais atraentes quando atingirem a idade adequada para o casamento”.

Segundo o Instituto Coreano de Finanças Públicas, a diferença de idades entre raparigas e rapazes na escola torná-los-ia mais atraentes um para o outro quando atingissem a idade de casar.

A sugestão é uma das várias ideias apresentadas para resolver a situação demográfica da Coreia do Sul.

Natalidade mais baixa do mundo é a da Coreia do sul

A Coreia do Sul atingiu em 2023 o número mais baixo de recém-nascidos, cerca de 230 mil.

Num país com 51 milhões de habitantes, a taxa de natalidade é de 0,72 filhos por mulher, a mais baixa do mundo. Para combater os baixos valores, em maio deste anom o Presidente da Coreia do Sul propôs a criação de um ministério para aumentar a natalidade.