O caso de Elsa, Roman e Harry. Três irmãos, três bebés abandonados em Londres – em sete anos

Londres, 18 de janeiro de 2024, 21h13. Na noite mais fria do ano, uma pessoa – homem ou mulher, não é público – passeia o cão, no parque de Greenway, zona de Newham. E ouve o choro de uma bebé.

Encontra-a enrolada numa toalha, dentro de um saco de compras. A recém-nascida tem ainda o cordão umbilical, pesa quase três quilos.

A bebé foi abandonada nem há meia-hora. O sistema CCTV de Londres capta uma mulher vestida com um casaco preto, cachecol em torno do rosto e mochila às costas, a entrar no parque, por volta das 20h45. Identidade? Desconhecida.

O caso é notícia, aparece em todos os diários britânicos. É algo raro em Inglaterra. De acordo com a Organização Nacional de Estatísticas (ONS) britânica – o equivalente ao INE português -, entre 2005 e 2014, em Inglaterra e no País de Gales, apenas foram registados 12 bebés abandonados.

No hospital, onde é acompanhada durante alguns dias, a recém-nascida é batizada de Elsa – uma referência à protagonista do filme Frozen e às temperaturas que se faziam sentir na noite em que foi encontrada. Posteriormente, é encaminhada para uma família de acolhimento, entra na linha para adoção.

A polícia investiga, tenta chegar aos pais. Especula que é “altamente provável” que Elsa tenha sido uma gravidez escondida. Mas passam-se meses e o caso acaba por cair no esquecimento - até ontem.

A polícia metropolitana de Londres emite um comunicado. Após testes de ADN, foi descoberto que Elsa tem dois irmãos, Harry (menino) e Roman (menina). E também eles foram abandonados nas ruas de Londres, na mesma zona. Um em 2017 e outro em 2019.