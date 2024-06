Ações da GameStop voltam a subir depois de uma publicação no Reddit

As ações da GameStop subiram mais de 70% esta segunda-feira, depois de uma publicação no Reddit de Keith Gill, conhecido pelo pseudónimo "Roaring Kitty".

O influencer partilhou uma imagem que mostrava um investimento de cerca de 107 milhões de euros na empresa que vende videojogos.

Keith Gill foi responsável por incentivar o aumento das ações da empresa, em 2021, e voltou a repetir o feito, no mês passado, através de uma simples partilha de um meme.

Tudo começou em 2021, quando "Roaring Kitty" e uma comunidade do Reddit decidiram investir de forma irónica na Gamestop, contra as indicações dos grandes grupos de investimento, que apostavam na queda da empresa. O movimento levou a que, em poucos dias, as ações da Gamestop tenham subido em quase 2000%.



De domingo para segunda-feira, a façanha parece ter voltado a repetir-se. Ao todo, ações de total valor de 359 milhões de euros mudaram de mãos nas últimas horas.