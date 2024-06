Índia. Projeções dão maioria de dois terços a Narendra Modi

A aliança liderada pelo Partido Bharatiya Janata (BJP), do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, deverá obter uma grande maioria nas eleições que terminaram este sábado. As projeções das sondagens à boca das urnas sugerem que Modi deve ter resultados melhores do que o esperado pela maioria dos analistas. A maioria das sondagens projeta que a Aliança Democrática Nacional, atualmente no poder, pode obter uma maioria de dois terços na câmara baixa do Parlamento, composta por 543 membros, onde são necessários 272 para obter uma maioria simples. Uma maioria de dois terços permite ao governo introduzir alterações de grande alcance na Constituição. Seis diferentes sondagens projetam que a Aliança Democrática Nacional poderia ganhar entre 355 e 380 cadeiras. O partido conquistou 353 assentos nas eleições gerais de 2019, com o BJP a ser responsável por 303. A aliança de oposição "ÍNDIA", liderada pelo partido do Congresso de Rahul Gandhi, deve ganhar entre 125 e 165 assentos. Nos primeiros comentários após o fim da votação, Modi reivindicou vitória, mas sem referir os resultados das sondagens.

“Posso dizer com confiança que o povo da Índia votou em números recorde para reeleger o governo da NDA”, disse na rede social X (antigo Twitter), sem fornecer provas da sua afirmação. "A oportunista Aliança INDI não conseguiu agradar os eleitores. Eles são castistas, comunitários e corruptos." As sondagens à saída, que são conduzidas por agências de sondagem, têm um registo irregular na Índia, uma vez que muitas vezes apresentam resultados errados, com analistas a dizerem que é um desafio acertá-las num país grande e diversificado. As sondagens pré-eleitorais diziam que o BJP manteria facilmente a maioria nas eleições. Mas o partido deparou-se com uma campanha animada da aliança "ÍNDIA", semeando algumas dúvidas sobre o quão acirrada a corrida poderia ser e muitos analistas políticos previram que a margem de vitória do BJP seria mais estreita ou próxima da contagem de 2019. A oposição rejeitou as sondagens e, antes da sua publicação, chamou-as de "prefixadas". A maioria dos partidos da oposição acusa os principais canais de notícias da Índia de serem tendenciosos a favor de Modi, acusações que os canais negam. Os partidos também acusam as sondagens na Índia de serem, em sua maioria, não científicas. “Esta é uma sondagem do governo, esta é a sondagem à boca das urnas de Narendra Modi”, disse Supriya Shrinate, chefe das redes sociais do Congresso, à agência de notícias ANI. “Temos uma noção de quantos assentos estamos a ganhar, e não será um assento a menos que 259”, declarou.