Não havia tantos despedimentos coletivos desde a pandemia

As empresas comunicaram 497 despedimentos coletivos em 2024 , o que representa um aumento de 15,3% (mais 66) face a 2023, superando os números nos três anos anteriores, segundo dados da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT).

Lisboa e Vale do Tejo foi, à semelhança dos últimos anos, a região onde se registou o maior número de despedimentos comunicados, totalizando os 259, isto é, pouco mais de metade do total.

Segue-se a região Norte, com 148, o Centro com 73, o Algarve com nove e o Alentejo com oito.

Já por setores de atividade, e no que diz respeito a dezembro, cerca de um quarto (26%) dos despedimentos comunicados foram nas indústrias transformadoras, seguido pelas "atividades administrativas e dos serviços de apoio" e do "comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos" (ambos com 13%).

A Renascença falou com Manuel Carvalho da Silva, sociólogo do trabalho e antigo dirigente da CGTP, que atribui estes números ao contexto internacional e a uma desaceleração de algumas das mais fortes economias europeias.

Carvalho da Silva sublinha que desde 2021 há um crescimento contínuo dos despedimentos coletivos, recorda as crises na França e na Alemanha e alerta para uma possível perda de emprego especializado em Portugal, uma questão que é preciso estudar.

"Temos tido estes despedimentos coletivos, mas o emprego cresceu. O que pode acontecer - é preciso estudar a questão - é estarmos a perder emprego em setores tradicionais com um valor acrescentado mais significativo do que os setores onde surgem o aumento do emprego. Podemos ir, de forma lenta mas progressiva, caindo cada vez mais no perfil de especialização da economia portuguesa", sublinha Carvalho da Silva.

Nesse sentido, o ex-secretário geral da CGTP avisa que “é preciso ver se o novo emprego criado não é ainda mais desqualificante”, menos exigente “do ponto de vista qualitativo, e se não se insere numa contínua manutenção e agravamento do perfil da especialização da nossa economia”.

Por outro lado, acrescenta Carvalho da Silva, as preocupações para Portugal aumentam dado que é um país com características económicas de dependência do exterior e em resultado de uma indústria europeia globalmente em crise.

“Importa ver se há ou não associação deste desemprego, que provoca um estigma regional, com movimentos de empresas internacionais a que que normalmente chamamos de deslocalizações”, conclui.