DIGI com mais de 400 reclamações em dois meses a operar em Portugal

Segundo um levantamento da Renascença à página do Portal da Queixa , a empresa romena soma 403 reclamações desde o início de novembro , apenas abaixo de NOS e MEO (528 e 623, respetivamente), que dominam o mercado da distribuição de TV, Net e Telefone em Portugal, estando em mais de 75% das casas no ano passado.

Com a promessa de revolucionar o mercado das telecomunicações com preços mais baixos e reduzidos tempos de fidelização, mais de metade das queixas à DIGI são relativas à qualidade do serviço e a falhas técnicas.

A DIGI começou a operar em Portugal em novembro, mas já soma quase 400 reclamações no Portal da Queixa em dois meses - mais do que todas as outras operadoras "low-cost" juntas.

DIGI. Uma em cada três queixas reclamam da qualidade do serviço

Entre os principais motivos de reclamação está a qualidade do serviço da DIGI, com 34,6% das participações geradas em quase dois meses de operação. Estão em causa queixas sobre falhas técnicas, interrupções ou desempenho abaixo do esperado.

O segundo maior motivo de reclamações são os problemas com a instalação (19,7%), relacionados com atrasos ou problemas na instalação de serviços contratados. A portabilidade motivou 17,7% das reclamações, com os consumidores a apontarem dificuldades ou atrasos no processo de transferência de número entre operadoras.

Segundo os dados do Portal da Queixa, o serviço de internet gera mais de metade dos casos de insatisfação, representando 56,9% dos casos. Seguem-se o serviço de voz, que foi referido em 40% das queixas e o serviço de TV, alvo de 3,1% dos problemas denunciados na página.

Os cinco distritos de onde a DIGI recebeu mais reclamações foram: Lisboa (29,8%); Porto (19,9%); Setúbal (12,9%); Braga (7,8%) e Coimbra (5,6%).

A DIGI é também a operadora com o pior resultado no Índice de Satisfação do Portal da Queixa, com uma pontuação de 53.1 de 0 a 100, a uma grande distância da segunda pior operadora, a Uzo, que tem uma pontuação de 75.8. A operadora com melhor resultado neste índice é a Woo, com 94.4.