Mercadona sobe os salários de todos os trabalhadores em 8,5% no próximo ano

A Mercadona vai subir os salários de mais de 100 mil trabalhadores de Portugal e Espanha em 8,5% no próximo ano.

Em comunicado, a cadeia de supermercados espanhola anunciou que a revisão de salários tem o objetivo de "contribuir para o aumento do seu poder de compra" e vai ainda distribuir um prémio adicional, além do habitual prémio por objetivos, "com a finalidade de recompensar o esforço realizado e partilhar lucros", ambos a pagar em março.

Com a atualização de salários, que entra em vigor em janeiro, o pessoal base da empresa passará a auferir 1.247 euros brutos/mês no primeiro ano (com duodécimos incluídos), ou seja, 23% mais do que o Salário Mínimo Nacional (SMN), um valor que sobe para 1.705 euros brutos/mês após ultrapassados os quatro anos de atividade na empresa.

Em Portugal, a Mercadona conta com 60 supermercados - 11 deles inaugurados este ano -, onde trabalham mais de seis mil pessoas.