Clientes do mercado livre sobem 2,2% na eletricidade em setembro

O mercado livre de eletricidade cresceu em setembro 2,2% para 5,7 milhões de clientes e o de gás natural registou cerca de 1,1 milhões de clientes, menos 0,1%, informou o regulador esta quinta-feira.

O mercado livre de eletricidade somava cerca de 5,7 milhões de clientes em setembro, um crescimento de 2,2% face ao mês homólogo e de 8.904 clientes em relação a agosto, segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Em termos de consumo, registou-se um decréscimo de 59,23 gigawatts-hora (GWh) relativamente a agosto, atingindo 41.507 GWh em setembro. Em termos homólogos, o consumo caiu 2,2%.

O consumo no mercado livre representou, em setembro, mais de 94,7% do consumo total registado em Portugal continental.

Em termos de quota de mercado, a EDP Comercial manteve a sua posição como principal operador no mercado livre, quer em número de clientes (63%), quer em consumo (35%). Face a agosto, a sua quota recuou 0,5 pontos percentuais em número de clientes e 0,2 pontos percentuais em termos de consumo.

Em setembro, a Iberdrola manteve a liderança em termos de consumo no segmento de clientes industriais (24,7%), com uma quota inalterada face a agosto, e liderou também no segmento dos grandes consumidores (quota de 32,6%, uma subida mensal de 0,1 pontos percentuais).

A ERSE dá ainda conta que a concentração de mercado reduziu 1,1 pontos percentuais em número de clientes e 0,7 pontos percentuais em termos de consumo face ao mês anterior.

Já o mercado liberalizado de gás natural registava em setembro cerca 1,1 milhões de clientes e 29.385 gigawatts-hora (GWh) de consumo anualizado, o que representa um decréscimo homólogo de 0,1% no número de clientes e a um recuo de 2,4% no consumo.

Já em cadeia, face a agosto, registou-se um acréscimo de 1.346 clientes e um aumento de cerca de 69 GWh em termos de consumo, atingindo 29.385 GWh, o equivalente a mais de 95% do consumo total registado em Portugal continental.

A Galp manteve a sua posição como principal operador no mercado livre em consumo (51%), enquanto a EDP Comercial continuou líder em número de clientes (41%), apesar da quebra que tem vindo a verificar desde março de 2022.

A Galp manteve também a liderança no segmento de clientes industriais (37%), com um acréscimo de 0,3 pontos percentuais, tendo, no segmento de grandes consumidores (57%), mantido a sua quota em relação a agosto.

Já a EDP continuou na primeira posição no segmento das pequenas e médias empresas (PME, 37%) e no segmento residencial (39%), registando quebras de 0,1 e 0,6 pontos percentuais, respetivamente, face ao mês precedente.

De acordo com a ERSE, no segmento do gás natural a concentração de mercado em número de clientes é menor que a concentração em termos de consumo.