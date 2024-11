PSI desce 0,84% em linha com principais bolsas europeias

A bolsa de Lisboa encerrou esta terça-feira em baixa, com o seu índice de referência (PSI) a perder 0,84% para 6.359,62 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, sete ficaram em alta e oito em baixa, com a Mota-Engil a liderar as descidas (-2,24% para 2,53 euros).

Nas principais bolsas europeias, Milão caiu 1,28%, Madrid 0,74%, Paris e Frankfurt cederam 0,67% e Londres registou uma descida mais moderada de 0,13%, quando aumentam os receios de uma escalada na guerra entre a Rússia e a Ucrânia.