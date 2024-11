Governo prevê que indexante dos apoios sociais aumente 3.01% no próximo ano

O Governo prevê que o indexante dos Apoios Sociais aumente 3.01% nos próximo ano.

É o que revela, no Parlamento, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O Indexante serve de referência para a Segurança Social calcular várias prestações sociais.

Está, atualmente, nos 509 euros e 26 cêntimos. A confirmar-se a atualização, passará para 524 euros e 59 cêntimos.

Maria do Rosário Palma Ramalho está a ser ouvida na comissão parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, em conjunto com a comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, onde está a apresentar o orçamento do ministério que tutela.



O Governo vai avaliar os regimes da adoção e do acolhimento familiar, anunciou a ministra, que garantiu a gratuitidade na transição da 'Creche Feliz' para o pré-escolar.