Preços dos combustíveis sobem esta semana

A semana arranca com uma nova subida dos preços dos combustíveis.

As estimativas do Automóvel Clube de Portugal (ACP), apontam para uma subida de meio cêntimo tanto no gasóleo como na gasolina,

A confirmarem-se estas previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá passar a custar 1,563 euros por litro enquanto o da gasolina simples 95 deverá ficar nos 1,71 euros por litro.

Os novos preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

Apesar destas previsões, os preços devem ser confirmados nas bombas uma vez que estes dependem de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

De acordo com os dados disponibilizados pela Direção Geral de Energia e Geologia, a gasolina simples 95 custava na passada quinta-feira 1,705 euros, enquanto do gasóleo valia 1,558 euros.