Até agosto, houve mais despedimentos coletivos do que em todo o ano passado.

De janeiro a agosto, 318 empresas procederam a despedimento coletivo de 4190 pessoas e destas, 3.929 foram efetivamente despedidas, o que representa um aumento homólogo de 79 por cento no número de trabalhadores e de 37 por cento no número de empresas, de acordo com dados da DGERT.

A região de Lisboa e Vale do Tejo lidera, com 169 empresas a despedir 1.943 trabalhadores. Praticamente um quarto dos despedimentos ocorreram nos sectores do comércio por grosso e a retalho e na reparação de automóveis, seguindo-se as industrias transformadoras e as atividades de informação e comunicação.