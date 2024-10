BCE deve avançar com novo corte das taxas de juro

O Banco Central Europeu (BCE) deverá anunciar, na quinta-feira, uma nova descida das taxas de juro de 25 pontos base.

"É muito provável uma descida" na reunião do BCE, após um primeiro corte nas taxas de juro em junho e um segundo em setembro, disse François Villeroy, governador do Banco de França, ainda há dias.

"Estou bastante aberto à ideia de refletir na possibilidade de dar mais um passo nas taxas", já afirmou também Joachim Nagel, presidente do Bundesbank.

No mesmo sentido, aponta uma nota do gabinete de Estudos Económicos e Financeiros do BPI.

"Tudo indica que o BCE reduzirá as taxas de juro em outubro: as expectativas do mercado apontam para uma redução de 25 pontos base com uma probabilidade de 95% e a própria presidente do BCE, Christine Lagarde, piscou o olho a essa redução após a descida dos últimos dados sobre a inflação e a atividade económica", refere a nota.

A confirmar-se, será o terceiro corte consecutivo nas taxas de juro.

A taxa de depósitos está, neste momento, nos 3,5%. Recuará, portanto, para 3,25%.