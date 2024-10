Governo impõe limites às comissões bancárias com transferências imediatas

As comissões associadas às transferências bancárias imediatas através das aplicações em smartphones passarão a ter um valor máximo que os bancos poderão cobrar aos clientes. A decisão foi esta quarta-feira aprovada pelo Governo em Conselho de Ministros.



“Para proteger os consumidores e em particular os clientes bancários, aprovamos hoje um diploma que impõe limites às comissões bancárias das transferências bancárias imediatas pelas aplicações dos telemóveis“, referiu António Leitão Amaro, ministro da Presidência em conferência de imprensa. “O que fazemos aqui é aplicar o mesmo limite que existe para os pagamentos com cartões de débito”, refere o ministro.

Esta medida vai ao encontro das propostas apresentadas em meados de setembro pelo PS e pelo PAN no Parlamento para limitar as comissões no serviço de transferências MB Way da SIBS.

A Deco alertou por várias ocasiões para o risco de um aumento significativo das comissões cobradas nas transferências realizadas através do MB Way, por a SIBS passar a associar o serviço MB Way às contas, permitindo que as transferências sejam realizadas com base nas contas, quando atualmente estas operações funcionam com cartões bancários.