Queda das bolsas. Mercados recuperaram, mas a incerteza mantém-se

"O mercado americano, recuperou-se substancialmente, mas esta volatilidade deve-se manter pelo menos nas próximas semanas". É o alerta do especialista em mercados financeiros Pedro Lino depois desta segunda-feira os mercados ficarem em alvoroço: vários dos índices apresentaram quedas significativas.

Em entrevista à Renascença o especialista em mercados financeiros Pedro Lino explica que a queda dos mercados tem a ver com "a divulgação de dados macroeconómicos relativamente à economia americana, que têm apontado no sentido de uma desaceleração", nomeadamente os do desemprego, "que mostram que contração que pode ter um efeito de recessão nos Estados Unidos".

Pedro Lino explica que esta conjuntura causou o "carry trade", que consiste na compra e venda de moeda consoante a taxa de juro que lhe está associada.

"Se o dólar paga 5,25% e o yen pagava 0,5% de juros, grande parte do japonês o que é que fazia? Vendia os seus yenes e comprava dólares. E depois o que é que fazia os seus dólares? Comprava ações no mercado americano", exemplifica o economista.

No entanto, o que aconteceu na segunda-feira foi exatamente o contrário, ou seja, o cancelamento de todas essas operações. "À medida que o yene se tem vindo a valorizar e que o Banco de Japão vai intervindo no mercado, os investidores japoneses estão a recomprar os seus yenes e a venderem dólares e os títulos [ações de empresas] nos Estados Unidos".

Várias empresas norte-americanas, entre elas tecnológicas como a Intel ou a Nvidia, começaram em baixa as operações desta segunda-feira.