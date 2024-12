Lotaria de Natal. Quais são as probabilidades e os números favoritos dos portugueses?

Todos os anos, bolas giram à volta de tômbolas, pregoeiros preparam a voz e milhões de euros são distribuídos em Portugal. Esta sexta-feira andam à roda 52,5 milhões de euros em prémios na Lotaria Clássica de Natal, onde em média uma em cada três cautelas vendidas contêm prémios. No ano passado, segundo números da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa à Renascença, foram vendidas mais de 700 mil frações na lotaria do ano passado, com mais de 230 mil prémios e 12,5 milhões de euros atribuídos nas diferentes categorias. Para este ano, cinco milhões de cautelas estão à venda e a probabilidade de vencer os três prémios máximos é de uma em cada 100 mil - 1.400 vezes maior que a de vencer o Euromilhões. Cada bilhete com o 1.º prémio receberá 1,25 milhões de euros - ou 250 mil euros para cada quinto. Como funciona a Lotaria de Natal? Em tudo parecida com o El Gordo de Espanha, que saiu este domingo, a Lotaria de Natal é uma edição especial da Lotaria Clássica, que acontece às segundas-feiras. Como a data festiva em 2024 acontece a uma quarta-feira, o sorteio foi marcado para sexta-feira, dia 27 de dezembro. Todos os bilhetes estão numerados de 00.000 a 99.000 em que cada fração tem um custo de 15 euros e cada bilhete é composto por cinco cautelas, o que significa que um bilhete completo custa 75 euros. Os 100 mil bilhetes são multiplicados por 10 séries, com os 12,5 milhões de euros do 1.º prémio a serem distribuídos pelos 10 bilhetes com o número sorteado. Assim, poderão haver 50 vencedores de 250 mil euros. Com transmissão na TVI, pelas 12h30, decorre na Sala das Extrações da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e conta com pregoeiros que cantam os algarismos das dezenas de milhar, milhares, centenas, dezenas e unidades, assim como o prémio correspondente e o valor respetivo.

Os resultados são posteriormente disponibilizados nos canais oficiais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, incluindo o portal dos Jogos Santa Casa. No total, estão à venda 5 milhões de frações, das quais, em média, uma em cada três contém prémios ou dão direito a reembolso - cerca de 1,6 milhões cautelas, com prémios totais que podem chegar aos 52,5 milhões de euros. O primeiro prémio da Lotaria de Natal é de 12,5 milhões de euros, distribuídos por 1,25 milhões em dez séries diferentes. Além do maior prémio em lotarias do ano, há ainda 2,5 milhões de euros para distribuir pelos vencedores do segundo prémio e 1,25 milhões de euros para distribuir pelos vencedores do terceiro prémio. Onde posso comprar a lotaria? A forma mais tradicional de adquirir bilhetes da Lotaria de Natal é nos pontos de venda autorizados, como os mediadores dos Jogos Santa Casa, quiosques e papelarias ou lojas de conveniência. Mas também pode comprar o seu bilhete online, se quiser evitar deslocações ou não tem acesso a um ponto de venda físico. Será necessário primeiro registar-se na sua conta do site da Santa Casa, escolher a secção da Lotaria Clássica, escolher o número do bilhete que pretende comprar, selecionar a quantidade desejada e pagar com os métodos disponíveis na plataforma.

Quais são as probabilidades de vencer o 1.º prémio? As probabilidades são de 0,0001%, já que apenas um número de 00.000 a 99.999 será contemplado com o prémio máximo. Em comparação, as chances de jackpot são 1.400 vezes maiores que as do Euromilhões, onde apenas uma chave em 140 milhões é vencedora. Para ter direito ao total do 1.º prémio dos 12,5 milhões de euros da Lotaria de Natal, será necessário comprar as 10 séries do mesmo número, ou seja, gastar 750 euros nas 50 frações correspondentes. Mesmo gastando este dinheiro, a probabilidade de vencer os 12,5 milhões é cinco vezes maior do que a de vencer o Euromilhões. O segundo e o terceiro têm a mesma probabilidade que o 1.º prémio, enquanto os bilhetes imediatamente antes ou depois são também premiados, assim como os números com os mesmos três primeiros dígitos e os números com os mesmos dois últimos dígitos que os bilhetes premiados com 12,5 milhões, 2,5 milhões e 1,25 milhões de euros. Além disso, a probabilidade de vencer qualquer prémio também é maior: na lotaria portuguesa, uma em cada três pessoas recebem prémio ou reembolso; no jogo europeu, tal só acontece num em cada 13 apostadores. Na Lotaria de Natal, das cinco milhões de frações distribuídas, a lotaria contempla 1,64 milhões de frações premiadas.