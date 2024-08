Exército americano e investigadores portugueses. O resultado: uma descoberta "revolucionária" para prevenir a doença de Crohn

Em Portugal, cerca de 25 mil pessoas estão diagnosticadas com a doença de Crohn - uma doença inflamatória do intestino que, uma vez diagnosticada, dura a vida inteira. Caracterizada por ser uma doença altamente “debilitante e incapacitante”, afeta sobretudo jovens em idade ativa. Os sintomas comuns são diarreia, dor abdominal, fadiga, perda de peso, entre outros.

Nos últimos anos, em Portugal e em todo o mundo, tem-se assistido a uma incidência crescente desta patologia que ainda não tem cura.

Uma investigação internacional com origem portuguesa descobriu uma alteração no sangue que poderá prever quem vai desenvolver a doença de Crohn anos antes do seu desenvolvimento.

À Renascença, Salomé Pinho, investigadora e coordenadora do estudo, explica que “o caráter transformador” da descoberta foi “a capacidade de identificar uma alteração molecular no sangue - um biomarcador - que poderá prever quem vai desenvolver a doença de Crohn anos antes do seu desenvolvimento e do seu diagnóstico”.

A investigadora acredita que a descoberta “pode ter um impacto transformador na medicina e no manejo clínico e terapêutico destes doentes”.