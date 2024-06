31 dias debaixo de água e 500 dias numa gruta. Estes exploradores desafiaram os seus limites pela Ciência

Em entrevista, à Renascença, durante a GLEX, cimeira de exploradores que acontece na Ilha Terceira nos Açores, Fabien Cousteau conta como foi a experiência.

“Nós estivemos na zona onde acaba o mergulho e começa a vida de um aquanauta. Lá o ar que respiramos é três vezes mais denso e espesso do que o ar que respiramos normalmente. Mergulhamos cerca de 10/12 horas por dia e tínhamos acesso direto às experiências, à Ciência e à engenharia que pretendíamos fazer no recife de coral. Ou seja, com a nossa presença, conseguimos observar o comportamento de predadores e presas, analisar o carbono dissolvido na água para questões relacionadas com as alterações climáticas, a poluição por hidrocarbonetos, e também microplásticos…”, refere.

Com 31 dias conseguiram o equivalente a três anos de investigação científica. Para saírem em segurança do laboratório, foi necessário realizar uma subida lenta, naquilo a que chamam descompressão. No final da missão, os aquanautas demoraram 16 horas a voltar à superfície.