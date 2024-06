A vitória de Portugal, a poeira de Ivete Sangalo e equipas reforçadas no Rock in Rio

Enquanto isto, já no Palco Mundo, Ivete Sangalo “levantava poeira”. A puxar sempre pelo público, a artista que mais vezes cantou no Rock in Rio estava em casa. Os festivaleiros reagiram, cantaram e dançaram, levantamento, literalmente poeira.

Com os barcos da marinha a acompanharem à distância no rio Tejo o festival, o recinto este sábado tinha mais pó no ar do que no fim-de-semana anterior. A relva não é muita no Parque Tejo, o vento estava forte e as zonas de circulação, com pouca pedra, contribuíram para que não fosse só Ivete Sangalo a levantar poeira.

A noite marcada pelo concerto dos portugueses Ornatos Violeta, com participações de Samuel Uria, Ana Deus e Gisela João, no Palco Tejo e por Macklemore no Palco Mundo contou também com a presença dos moradores no festival. Foi o caso de Rui de Jesus.

“É bom na parte do bilhete oferecido, o resto causa-nos um pouquinho de constrangimentos, mas é bom!”, diz.

Na opinião deste morador do Parque das Nações “é divertido vir em família, e o facto de ser música brasileira ajuda ao convívio”, explica-nos enquanto dança ao som de Ivete Sangalo.

Este sábado contou ainda com a participação dos James no Palco Galp e terminou ao som dos Jonas Brothers. Domingo, último dia do festival espera-se lotação esgotada com Doja Cat e Camila Cabello como cabeças de cartaz.