Depois da JMJ. Guineense "ganha" mãe portuguesa

Ainda que à primeira vista, se possa pensar que se trata de uma amizade improvável, não é a diferença de idades de 36 anos, que abala a cumplicidade que, desde o primeiro dia, existe entre Amélia Costa e Papazinho Nhon Djú.

Ela é professora do ensino especial, tem 65 anos e viu entrar na sua casa, na Guarda, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, o sociólogo Papazinho Nhon Djú, 29 anos, da Guiné Bissau.

Hoje, ainda tem no telemóvel o grupo de WhatsApp onde as famílias de acolhimento da Guarda continuam a trocar mensagens, apoiando os peregrinos que receberam. Preocupada como uma mãe, Amélia Costa, professora de 65 anos, abraça aquele que passou a ser ‘filho’ depois da última Jornada Mundial da Juventude. Nunca mais se largaram, numa amizade vigilante e permanente. Papazinho recorda que a primeira vez do encontro foi no Seminário, ele e o amigo Mateus, “escolhidos pela nossa mãe”.

Foi tão bem acolhido e gostou tanto da tranquilidade da Guarda, que Papazinho começou a partilhar com a sua ‘mãe’ que, após o fim da JMJ, um dia, gostaria de regressar a Portugal, mas para viver. Amélia relembra um “jovem vestido de uma forma típica, com uma saia de palha, que dançava muito”, referindo-se a “eles como pessoas muito humildes e simpáticas”.

Mas Amélia não nega que se mostrou reticente ao escutar as intenções de Papazinho.

“Ele vinha de um país quente e, diga-se de passagem, que eu não estimulei muito a vinda dele. Eu perguntava-lhe se vinha sem trabalho garantido. Mas ele respondeu sempre, que Deus ajuda e disse-me: Mamã já estou de viagem marcada”, sorri a professora ao contar ainda que Papazinho sempre teve a intenção de continuar os estudos, ou seja, tirar o mestrado na área da sociologia.