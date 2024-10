Em Palaçoulo há um mosteiro onde se fala "amorês"

Mas para D. José o grande sinal e o sonho maior, para além da “construção e da feliz realização deste lugar num impacto tão harmonioso com a casa comum da criação, é o surgimento das novas vocações”.

“Neste momento já estão três jovens portuguesas na comunidade; já são 13 (…). Há em perspetiva a entrada de outras jovens portuguesas e é o maior dom da graça deste encontro com Cristo”, sublinha.

Quando se encontra a pedra preciosa

Uma dessas jovens é Ana Cecília, de 27 anos, natural de Alverca do Ribatejo, ex-técnica de farmácia.

A noviça conta que o despertar da vocação surgiu após um retiro na casa de acolhimento do mosteiro Trapista de Palaçoulo, onde esteve com um grupo de amigos no final da pandemia de Covid-19.

“Para mim foi muito claro quando as conheci. Eu já tinha esta pergunta do que é que o Senhor queria para mim, para a minha vida, porque sei que o que Ele quer é sempre grande, e, portanto, se Ele me permite ter este fascínio, é porque, se calhar, há uma coisa grande aqui”, conta.

“É mesmo muito simples. É como a parábola da pérola preciosa no campo que quando uma pessoa a encontra, compra o campo para ficar com aquela pérola preciosa. O esforço é ter de comprar o campo, portanto, largar as coisas que tinha”, concretiza.