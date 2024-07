Um ano de JMJ Lisboa. “Do ponto de vista emocional e espiritual, ainda não tirei todas as conclusões”

E depois daquela vivência, fica a sensação de vazio? A fasquia ficou tão elevada que não se consegue acompanhar?

Ah não, de todo! Acho que fizemos, e fizemos bem, foi extraordinário. Parece-me que é muito importante saber tirar os frutos, fazer a leitura correta e agora temos de olhar para nossa realidade.

Acho que há sempre um perigo muito grande, nestas coisas grandes, que é viver do revivalismo, do saudosismo, tentar repetir, plasmar, voltar. Qual é o problema? É associar a sensação à experiência. ‘Tivemos uma sensação ótima, temos de repetir esta experiência’. No trabalho com a juventude esse é um grande perigo, estar sempre a meter uma espécie de formas no microondas, 'isto funcionou, vamos lá meter outra vez e ver se ainda dá qualquer coisa', e não perceber que o que funcionou, funcionou, a lógica do encontro.

Nos grandes eventos é sempre importante a questão do luto, saber fechar. Assim como se começou, saber fechar, saber retirar o fruto e voltar a semear. Porque senão podemos não conseguir olhar para a frente, para o que nos está a circundar, estamos sempre a olhar para trás.

Um ano depois, que balanço faz? Que legado fica da JMJ para a Igreja em Portugal? O que é que fez mudar?

A organização da Jornada trouxe, sem dúvida nenhuma, a capacidade de trabalharmos juntos vindos de vários sítios diferentes, de carismas diferentes, modos de rezar e de celebrar diferentes. E isso foi uma coisa que teve um impacto e uma força muito grande. Fez-nos sentir um corpo único. Por outro lado, trouxe a força da imagem, da estética, da beleza. E esta JMJ em particular foi muito marcada por isso.

Muita gente não conhecia uma Igreja que sabe falar de outras coisas, sem ser as coisas que as pessoas estão habituadas há 200 anos, que os católicos são uns caretas, que são uns tipos que não dizem nada que interesse. Mas, a ocupação fresca do espaço, dizer qualquer coisa interessante, trazer alguma mensagem de esperança, ver as ruas de Lisboa com esta vida, trouxe aqui um lado curioso, público da Igreja, que muita gente desconhecia.

Obviamente que isto foi fruto de um grande evento, foi uma espécie de flash, e agora temos muito trabalho pela frente. Muito trabalho do ponto de vista, nomeadamente, da comunicação, da linguagem, de como é que anunciamos a esperança, de como é que falamos da misericórdia, de como é que anunciamos a Boa Nova, a hospitalidade, o anúncio do próprio Evangelho. Como é que dizemos que é relevante hoje? Como é que explicitamos aquilo em que acreditamos, o nosso património, a nossa tradição, a beleza daquilo que queremos viver, da construção de sociedades mais justas, mais orientadas para tratarmos e cuidarmos uns dos outros. Nós temos um património enorme, enorme ao longo dos séculos, um património de vida, de Espírito, que honestamente há muita gente que anda à procura dele. Portanto, temos aqui uma urgência também muito importante de saber e de aprender a comunicá-lo.

O trabalho que se fez em conjunto na JMJ, envolvendo tantas pessoas de tantas proveniências, também é um legado que há que manter? Essa colaboração entre sacerdotes, leigos, jovens, mais velhos?

É, e começa-se a notar. Creio que há um grande esforço, uma grande consciência do próprio Patriarca nesse sentido.

Tem notado isso na Diocese de Lisboa?

Tenho, mesmo em muitas conversas que vamos tendo, quem trabalha mais na Pastoral Juvenil, há um desejo grande de fazer isso. Às vezes podemos não saber muito bem como é que vamos fazer, ou o que é que isto significa, mas há um desejo de nos encontrarmos, de começarmos a conversar sobre as coisas, e creio que isso é fundamental. Porque, honestamente, um dos maiores bloqueios nisto tudo é sempre o medo. Qual é o maior obstáculo a um trabalho em conjunto, à constituição de um corpo? É o medo do diferente, dos que pensam e vivem de outra forma, celebram de outra forma. É o medo! Quando o medo começa a imperar, deixa de haver escuta, conversa, o canal de comunicação começa a ficar fechado.

Mas noto um desejo muito grande, que creio também é fruto deste caminho das Jornadas, de colaboração, de rede, de outro género de pensamento. Mas, não é fácil…

Nem imediato? É um processo...

Temos muitas formas muito entranhadas - e começo por mim -, umas mais clericais, outras menos, entre sacerdotes, leigos, entre religiosos e religiosas, isto não está alocado a ninguém. Há muitas formas de poder, de clericalismo, de centralização, de laicismo, sei lá! É muito importante que, comunitariamente, nos saibamos centrar, como aconteceu na JMJ. Como o projeto era claro, a comunidade toda organizou-se. A responsabilidade com que agora ficamos é, certamente, que as comunidades se comecem a centrar no seu anúncio do Evangelho, no serem comunidades de acolhimento, onde as pessoas podem caminhar, de acompanhamento.

E isso depende de todos, não só dos sacerdotes, nem só dos leigos?

Não, não, de todo.

Polarização. "Dentro da Igreja já há, e é possível que haja cada vez mais"

A Igreja está em caminho sinodal. Quais são as suas expetativas para este processo, em termos de resultados? E como é que avalia o caminho que já foi feito até aqui?

Olhe, honestamente, não sei. E não sei por causa do que estava a dizer há pouco: o medo tem muita força.