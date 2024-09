Carlos Moedas desafia PS a "assumir a derrota" e deixar Montenegro governar

Mas esses bloqueios e essa necessidade de negociação não são normais em democracia?

A negociação, aliás, tem sido a maneira com que eu faço política. É negociar constantemente, não só com o Partido Socialista, mas também com outros partidos. Depois, há um posicionamento, a negociação tem que ser feita com respeito por aquele que está no poder. Não se pode negociar com aquele que é o primeiro-ministro, neste caso, a impor o programa do partido que não ganhou as eleições. Houve muitas coisas que não fiz, por bloqueios, porque o PS, muitas vezes, não quis, e isso, no meu contexto, também fez com que não pudesse governar da maneira que queria para os lisboetas. Mas isso são as condições que temos, seja no local, seja no nacional.

Se, a dada altura, a AD concluir que não é possível viabilizar o orçamento do Estado com o PS, deve tentar conversar com o Chega?

Há um problema muito grave na política, que são os extremos. E não podemos apenas focalizar no extremo da direita, também na extrema-esquerda. Há uma volatilidade criada pelos extremos que é muito má para o sistema. E isso aumenta a responsabilidade dos moderados. Os moderados da AD, os moderados do Partido Socialista. As pessoas estão a olhar, num mundo cada vez mais polarizado, como esses moderados se comportam. Há uma responsabilidade acrescida do PS, e, obviamente, do partido de Governo, é que esse tem a responsabilidade total. Espero que os partidos moderados se entendam.

Obviamente que o partido que está no governo deve falar com todos os partidos. Não deve é esperar muito dos extremos. Quando falo com a extrema-esquerda no meu executivo, não espero muito dessa extrema-esquerda. Tenho uma extrema-esquerda, com o Partido Comunista, que é uma extrema-esquerda responsável, mas com a qual não estou de acordo em nada e é muito difícil chegar a acordo. Depois, temos uma extrema-esquerda representada pelo Bloco de Esquerda, que é uma extrema-esquerda irresponsável. Ainda vai haver muitos capítulos neste tema do orçamento do Estado.

Se ele vier a ser chumbado, acha que a melhor solução seria ir a votos novamente?

Penso que os portugueses não querem eleições. Ninguém quer. O partido que provocar essas eleições será penalizado. Nem quero acreditar que isso possa acontecer. Penso que a pressão que está a ser posta pelo senhor Presidente da República e pelo primeiro-ministro são pressões importantes. Porque aqui não podemos vacilar. Ninguém quer ir a eleições. Temos que respeitar os portugueses. Temos que continuar a governar. Este governo está a governar. E está a tomar medidas muito importantes para o país. É continuar. Não podemos estar a ir a eleições todos os anos. E isso, cá está, é política partidária. Um partido com a história do PS estar a chumbar este orçamento…isso não faz qualquer sentido, no momento actual. As duas partes têm de se entender.