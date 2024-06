Dois milhões de menores podem votar nas Europeias. Estarão preparados?

O que pensam os diferentes partidos?

Com maiores ou menores nuances, as juventudes partidárias (quando as há) partilham, na generalidade, a visão do partido a que pertencem. Falamos com jovens dos partidos com assento parlamentar para perceber o que pensa cada um deles e percebemos que, apesar da JSD acusar o PS de não ter estado ao seu lado na revisão constitucional que daria o voto a jovens de 16 anos (e que acabou por não acontecer), a visão da JS é bastante favorável a uma diminuição da idade mínima para votar.

Miguel Costa Matos, 30 anos, é secretário-geral da Juventude Socialista. À Renascença, relembra que “a JS já há mais de três décadas defende o voto aos 16 anos”.

“Os jovens querem saber de política, participam no associativismo, participam em causas”, assegura, admitindo que o voto poderia funcionar como “um mecanismo de empoderamento”.

“Se um jovem de 16 anos já pode trabalhar, já pode pagar impostos, ter o direito de participar com voz e consequência na construção da sociedade seria um gesto de reciprocidade”, defende o jovem socialista.

No entanto, para que tal aconteça é preciso “que os partidos se entendam para poderem rever a Constituição”. “É algo que ainda demora a ser concretizado”, admite, mas acredita que seria benéfico ter “uma geração que cria esse hábito de cidadania enquanto ainda está na escolaridade obrigatória”.

Para Miguel Costa Matos, que também é deputado da Assembleia da República, o aumento do número de países onde se vota aos 16 anos na Europa é “uma opção acertada” e poderá ajudar a mostrar que “não são fundados os receios que existem em relação à maturidade dos jovens”. Espera que a participação jovem nas eleições de 9 de junho seja "uma aposta ganha" e auxilie na mobilização dos "jovens para a democracia e para a construção de uma Europa melhor".

"Somos a primeira geração que nasceu europeia. A expectativa que tenho é que os jovens se mobilizem em força para defender esta Europa", pede, reconhecendo que estes cinco países fazem parte de uma "tendência crescente" e que "é uma questão de tempo" até que tal aconteça em todo o lado. "Os políticos - aqueles mais velhos que ainda não decidiram sobre o que acham sobre isto, são chamados nestas eleições eleições europeias a estarem do lado certo ou errado da História. Espero que eles estejam do lado dos jovens que querem participar na construção da nossa sociedade", diz.

Já Alexandre Poço, 31 anos, presidente da Juventude Social Democrata (JSD), também acredita que este é "um avanço que Portugal deve fazer". "É uma aposta no futuro, é um refrescar da base eleitoral e um voto de acreditar no potencial de cada jovem", defende. O também deputado diz ter uma "saudável inveja" dos países onde os jovens de 16 anos já votam.

"Mais dia menos dia iremos dar esse passo. Será possível, só não sabemos ainda quando", lamenta o jovem social-democrata.

"Mas quando esse dia chegar vamos perceber que os impactos foram positivos e que perdemos tempo que não era preciso perder", garante, acreditando que os jovens vão deixar de ser "descritos como abstencionistas clássicos" e passar a ser "votantes habituais" - e assegura que os indicadores das últimas eleições legislativas são prova disso.

"Os jovens hoje em dia estão muito politizados e têm vontade de participar. É mais um motivo para confiarmos o voto aos jovens de 16 anos", diz. "Espero que essa possibilidade se possa traduzir numa vantagem para a nossa democracia, num fortalecimento da nossa democracia, que passou agora os 50 anos", remata.

Também Iara Sobral, da coordenação nacional de jovens do Bloco de Esquerda, acredita que "os jovens estão interessadíssimos pela política". "Talvez não pelas 'jotas', mas pela política real, que afeta a sua vida".

"É mais que tempo de lhes dar voz", defende a jovem bloquista de 19 anos.

O seu partido vê o voto aos 16 anos "com muito bons olhos".

"O Bloco desde sempre que defende que o voto devia ser aos 16 anos, até porque é uma forma de garantir a saúde da nossa democracia e a participação na mesma, bem como vozes que a tornem mais representativa", diz. Por isso, o exemplo destes cinco países é "para replicar em Portugal" e "é progresso". "Portugal tem de escolher se quer ficar do lado dos jovens e do progresso ou se queremos ficar impávidos e serenos perante o progresso e deixar que os jovens deixem de ter uma voz", defende a jovem, que admite que algo poderia mudar se os jovens entrassem na campanha, mas não seria a campanha em si.

"Muito mais do que a forma de fazer campanha, a conquista do voto pelos jovens de 16 anos iria era mudar a forma de fazer política em Portugal. Quem melhor do que os jovens para votar e decidir o que seria Portugal? Talvez os jovens obrigassem os partidos a mudar", desafia.

"Com muito bons olhos" vê também esta medida Henrique Vasconcelos, membro do grupo de contacto do Livre. Com 28 anos, Henrique espera que esta mudança "comece a ganhar tração entre Estados-membros da União Europeia", Portugal incluído. Mas, para tal, é preciso "um equilíbrio de forças" para iniciar um processo de revisão constitucional. Entretanto, estes cinco países podem servir "quase como um teste que vai mostrar benefícios", especialmente nos níveis de abstenção entre jovens.

"Vamos ter oportunidade de verificar se este direito adquirido se traduz em mais interesse em participar do ato eleitoral", vaticina. Se, um dia, tal vier a acontecer também em Portugal, nada mudará nas campanhas do partido, que "inclui jovens de 16 anos na estrutura horizontal" e não cultiva "a tradição do idadismo das jotas".

"As nossas campanhas já são feitas a pensar nos jovens e a pensar no futuro", assegura o jovem do Livre.