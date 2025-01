Lei dos solos com impacto "mínimo". Casas de valor moderado acessíveis só para os mais ricos

A nova lei dos solos vai ter uma influência “mínima” no preço de mercado, garante um estudo da Universidade de Coimbra. O decreto-lei que vai ser votado esta sexta-feira na Assembleia da República pretende baixar o preço das casas em 20%. No entanto, a pesquisa realizada pelo Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra conclui que apenas as famílias com maiores rendimentos vão poder comprar as casas que cheguem ao mercado quando a lei começar a ser aplicada. Em quase metade dos municípios de Portugal, só um em cada cinco habitantes seriam capazes de pagar uma habitação colocada no mercado a “valor moderado”. Ou seja, “o mercado continuará, mais ou menos, a funcionar como já estava”, sublinha o arquiteto Nuno Travasso, que conduziu a pesquisa. Casas para os mesmos: famílias de rendimentos medianos não conseguem pagar O Decreto-lei 117/2024 autoriza os municípios a reclassificar como solo urbano terrenos até agora destinados a uso rústico, com o objetivo de aumentar o número de habitações no mercado. Uma condição deve ser cumprida: que 70% da área total reclassificada “se destine a habitação pública, ou a habitação de valor moderado”, diz a lei.

Desta forma, os promotores privados que venham a beneficiar da reclassificação dos solos não podem praticar os preços que entenderem. Vão ter de se balizar pelo "valor moderado", que não pode exceder “o valor da mediana (…) para o território nacional”, ou, caso esta condição não se cumpra, o que pode suceder naqueles locais onde os preços das casas são particularmente elevados, ser superior a 125% do valor da mediana concelhia “até ao máximo de 225 % do valor da mediana nacional”. Ao impor este limite, o executivo espera que os preços das habitações comecem a baixar, mas as conclusões do estudo intitulado “Quem consegue pagar uma habitação de ‘valor moderado’?” vão noutro sentido. Nuno Travasso fez uma análise comparativa entre o conceito de “valor moderado” e a capacidade financeira das famílias residentes em Portugal. Em quase metade dos municípios, só 20% dos habitantes seriam capazes de pagar uma habitação colocada no mercado a “valor moderado”, sem ultrapassar a taxa de esforço fixada nos 35% do rendimento mensal no Programa do Arrendamento Acessível. Nos principais centros urbanos esse indicador é mesmo inferior: “No Porto são 14% das famílias, em Lisboa 16% das famílias. E quando chegamos ao Algarve estamos a falar de valores sempre abaixo dos 10%, 5%”. Desta forma, conclui o investigador da Universidade de Coimbra, a nova lei dos solos “basicamente não altera nada. Mantém-se tudo como está”, com a habitação a ser acessível apenas à camada da população com maiores rendimentos.

Para uma família com rendimentos medianos, a compra de uma casa disponibilizada no mercado a valor moderado implicaria taxas de esforço entre o “muito elevado e o proibitivo” (entre os 50% e os 164% do rendimento). No Porto essa taxa é de 129% e em Lisboa de 116%, o que significa que as famílias teriam mesmo de “gastar mais do que o seu salário só para pagar o crédito”. Uma lei que não arrefece e até pode aquecer o mercado Na sua pesquisa, Nuno Travasso tomou como exemplo a aquisição de um apartamento com 90m2 por um casal jovem, com rendimento correspondente à mediana do município, através de um crédito a 100%, garantia pública para crédito jovem, por 35 anos, com taxa variável, Euribor a 6 meses, e prestação reduzida. Consultou os dados mais recentes do INE e cruzou a informação. “Não se percebe muito bem qual é o interesse público que estará a justificar a introdução deste conceito na legislação”, reforça o arquiteto, até porque se “abre um espaço na legislação que acaba por legitimar ou até fomentar um conjunto de apoios e de incentivos para um regime que que na prática, reproduz o mercado que já existia”.