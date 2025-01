"É lamentável". Imigrantes enfrentam frio nas filas para atendimento nos serviços públicos

Do outro lado da cidade, na loja do Cidadão do Saldanha, já serão cerca de 150 os utentes em fila, por volta das 07h00. O primeiro, embrulhado em duas mantas, chegou ao início da madrugada. Não fala português, nem sequer inglês, não se percebendo por isso o que ali pretende tratar.

Ao lado de Ester, Vitor Silva esfrega as mãos, uma na outra, para as tentar aquecer.

"Estou aqui porque há uma senhora amiga, com alguma idade, que saiu do hospital há pouco tempo, e achei que era oportuno vir guardar o lugar por ela, porque é inadmissível uma senhora com alguma idade vir para aqui às seis da manhã e estar três horas à espera, com uma condição de saúde não muito boa", adianta, acrescentando que na sua opinião ainda há muita coisa a melhorar nos serviços públicos.

"Há muita burocracia e muitas vezes o atendimento não é dos melhores. Muitos nem sequer falam português. As pessoas sentem-se muito perdidas. Mesmo nós, que vivemos cá e que somos portugueses, andamos às aranhas, quanto mais eles. Isto é lamentável".

Também não é o que esperava Pedro Alves, em Portugal há dois anos, e que está no serviço de Finanças da Fontes Pereira de Melo, ao lado do Teatro Villaret.