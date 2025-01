Dois satélites portugueses já estão no espaço. Reveja o lançamento

Foi a partir da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, que dois satélites portugueses foram esta terça-feira lançados ao espaço, tendo já ultrapassado a barreira dos 100 quilómetros de distância da superfície da Terra. Por volta das 19h09, o PoSAT-2, da LusoSpace, e o Prometheus-1, da Universidade do Minho, tornaram-se o quarto e o quinto satélites portugueses a serem enviados para o espaço, depois dos nanossatélites ISTSat-1 e Aeros MH-1, em 2024, e do microssatélite PoSAT-1, em 1993. A boleia é dada pelo foguetão Falcon 9, da SpaceX, com transmissão nos canais do X da empresa de transporte espacial e do canal de Youtube da Escola de Engenharia da Universidade do Minho.

O satélite Prometheus-1, da UMinho, vai ficar a cerca de 500 quilómetros de altitude e recolher dados úteis para a comunidade académica e científica. Trata-se de um cubo, com cinco centímetros de cada lado e 250 gramas, com sistemas de gestão de bateria e orientação, microcontroladores e câmara similar à de um telemóvel para captar imagens. É o segundo nanossatélite a ser construído por uma instituição universitária portuguesa, depois do ISTSat-1, pelo Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa O PoSAT-2 - nome dado em homenagem ao primeiro satélite português, lançado no final da década de 1990, o PoSAT-1 -, vai estar operacional assim que for lançado. Utiliza o sistema VDES (VHF Data Exchange System) que possibilita a troca bidirecional entre a terra e os navios. Este sistema permite enviar curtas mensagens de avisos, alertas, comunicações e emergências. Custou cerca de um milhão de euros, e é o primeiro de uma constelação de 12 microssatélites para monitorização do tráfego marítimo e foi totalmente construído nas instalações da LusoSpace, em Lisboa. Os primeiros contactos do satélite com a Terra são esperados em abril. Durante a transmissão feita pela UMinho, o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, enalteceu, numa intervenção à distância, o papel da universidade, onde é docente, na "linha da frente" do setor espacial, que "ganhou uma relevância muito grande na Europa". "É muito importante que Portugal participe neste desafio europeu", assinalou.