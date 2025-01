Contra a "insegurança total" ou por um Portugal "de todos". Milhares de pessoas em manifestações contrárias em Lisboa

“Nós só precisamos de direitos iguais para também ajudarmos este país com contribuições da segurança social. Quando cheguei era melhor. Agora, não é igual para toda a gente”, apela, para logo a seguir dar um salto nas memórias até ao final do ano passado. “A operação da polícia foi só para com a comunidade do Bangladesh. Senti-me muito triste .”.

Eman é uma autêntica agulha num palheiro. Está no meio da mancha de milhares de pessoas que encheu a Avenida Almirante Reis em Lisboa – perto da Igreja dos Anjos, onde conversa connosco, é impossível avistar o início e o fim do desfile. A imagem de “solidariedade” causa-lhe algum alívio – chegou do Bangladesh há dez anos e diz que nunca sentiu tanto preconceito como agora .

“Estou farto, porque estão sempre a jogar esta cartilha do medo, para tentar virar as pessoas umas contra as outras e desviar as atenções do que realmente interessa”, critica Pedro Serpa, que carrega nas mãos um cartaz contra as polícias. Ao lado, o amigo Ricardo Sequeira vai concordando com a cabeça: não compreende quem fala num aumento da insegurança nas ruas.

“Essa perceção, para mim, não existe. Aliás, nesta zona do Martim Moniz, há 20 anos ninguém cá entrava e a maior parte das pessoas que cá vivia era portuguesa. A perceção da insegurança não tem a ver com a imigração. Rejeito essa ideia”, defendeu.

As palavras de ordem são muitas - "Portugal é de todos" -, mas a animação também. Não há pedra desta calçada que não sinta a dança dos grupos que vão cantando em crioulo “estamos juntos, estamos fortes”. A melodia e os versos vão sendo intercalados com as batidas de muitos tambores.

Um deles é carregado por Nicole Travato. É brasileira, reconhece que até é uma “privilegiada” entre a população imigrante, mas aponta que o pior são as “micro-agressões” no dia-a-dia.