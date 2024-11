De Lisboa a Luanda, há quem acredite que o ChatGPT “à portuguesa” vai ajudar mulheres e escolas

A escassos metros da banca desta startup, encontramos o stand do "local do crime". O Instituto Superior Técnico em Lisboa tem sido avançado como uma das instituições responsáveis pela elaboração do modelo. Aqui, o entusiasmo também é muito, mas faz-se desde logo um aviso à navegação: “Nós não temos muito conhecimento sobre aquilo que se está a passar”.

Independentemente dos teclados com o quais esta nova ferramenta se vai coser, Pedro Amaral, vice-presidente da instituição, fala em algo “muito forte” para o país. E quando lhe perguntamos se as justificações do Governo foram ou não exageradas, o académico prefere colocar o ónus nas empresas portuguesas.

“O risco de que se fala é a desvantagem de as empresas não entenderem o poder da IA nos negócios e no futuro. Só vão entender se houver um produto português. O ponto de vista é mais um risco de atraso, não é tanto que vamos ficar todos sem economia se não dermos este passo”, defende.

Mas se o Chat GPT já fala em português, qual vai ser a novidade?

Essa é a resposta que ainda está por dar e que vamos ter de aguardar até haver um anúncio mais detalhado. Pelos pavilhões da Feira Internacional de Lisboa (FIL), também se ressalva que “vai depender daquilo que o Governo quiser”. Mas, como em todas as empreitadas, há quem já tenha cadernos de encargos preparados.

Seja um ChatGPT à portuguesa com a resposta sempre na ponta da língua ou um Co-Pilot da Microsoft pensado a partir do Tejo para nos organizar o dia, o importante é que, pelo menos, se "reduzam os erros sobre a cultura portuguesa". Para Pedro Amaral, tornar a experiência “o mais personalizada possível para um português” é a melhor forma de arranjar espaço para o novo LLM no mercado.