Quem quer ir para as Forças Armadas? Procura no Exército aumentou 18%

Procura de disciplina e de novos desafios, estabilidade e tradição familiar levam muitos jovens a ingressar nos cursos dos três ramos das Forças Armadas, mas a ausência de telemóvel está na origem de muitas desistências.

"Nota-se falta de resiliência, falta de espírito de sacrifício e há uma dependência grande dos sistemas tecnológicos. Há muitos jovens que há primeira dificuldade desistem e não aguentam, a taxa de desistência é acentuada”, conta à Renascença o cabo fuzileiro Jesus, há quatro anos na formação do batalhão de instrução da Escola de Fuzileiros.

Encontramos o capitão de fragata Mendes Afonso no gabinete desta unidade da Marinha no concelho do Barreiro, é o segundo-comandante da escola e traça-nos o perfil dos candidatos.

“Nota-se valor, muito valor, menor capacidade de resiliência e nas adversidades, o simples facto de não terem acessos ao telemóvel é um choque mas que prepara os alunos para situação de missão e embarque no futuro. Já surgem alguns jovens muito sedentários. Temos taxas de desistência acentuadas”, sublinha.

No Exército a procura pelos cursos aumentou 18%, de 2023 para 2024, e o mais recente curso para o Quadro Permanente de Praças (QPP) teve 450 candidatos para 112 vagas.