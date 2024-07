Ter alunos zen é uma arte e o dom destas escolas foi apostar na saúde mental

Há várias sessões do género ao longo do ano e a professora conta que, por vezes, os alunos estão tão relaxados que adormecem. E são eles os mais entusiastas do trabalho com a enfermeira. “Alguns deles diziam-me: ‘Professora, devíamos fazer sempre isto, nem que fosse antes dos testes. Devemos fazer estas coisas durante o ano mais vezes.’ Portanto, eles sentem e nós também sentimos. O estado de espírito deles fica mesmo diferente. Nas aulas de preparação para os exames, após estas sessões, eles chegavam à minha aula com um semblante e uma predisposição para fazer as coisas totalmente diferentes.”

Para Ana Alves, o efeito sobre os alunos é quase imediato.

A enfermeira Paula não pertence à escola, mas a especialista em saúde mental e psiquiátrica está alocada ao agrupamento, que tem sete escolas — cinco do primeiro ciclo com pré-escolar, uma EB23 e uma secundária.

O projeto de Educação para a Saúde engloba todos os estabelecimentos de ensino, com maior incidência nos mais velhos, embora o desejo da professora seja começar a trabalhar com o pré-escolar de forma mais sistemática. “Temos a sorte de ter esta enfermeira que está credenciada para muitas ações no âmbito da saúde mental. A saúde física nós já trabalhamos há muitos anos, mas ultimamente é uma preocupação muito, muito grande a saúde mental. Porquê? Porque vemos cada vez mais problemáticas diferentes. Temos várias etnias, com tudo o que isso traz de bom e de problemático. E, por isso, começámos a pensar em intervir na saúde mental, quer dos alunos, quer do pessoal docente e não docente.”

O ponto de partida foi sentir, principalmente depois da pandemia, que os alunos estavam diferentes. “Começámos a verificar, por exemplo, em contexto de sala de aula, que quando se pedia para fazer uma questão de aula — uma questão simples, de avaliação naquele momento — tínhamos alunos a chorar para um lado, outros nervosos porque não estavam preparados, um stress tremendo”, conta a professora. Além disso, no gabinete da psicóloga da escola também apareciam cada vez mais alunos a sofrer de ansiedade.

O mal estar, no fundo, estava instalado em toda a comunidade educativa, entre pessoal docente e não docente, e dar prioridade à saúde mental de todos acabou por ser uma decisão fácil. Traçar o futuro também.

No próximo ano letivo, o agrupamento quer apostar seriamente nos mais pequenos. “O objetivo é capacitá-los para depois já não ser preciso uma intervenção tão a ferro e fogo, quando as coisas já atingiram uma proporção mais elevada.” Além disso, Ana Alves quer trabalhar de forma mais sistemática com os estudantes para ter a certeza de que todos ficam com ferramentas que os ajudam a lidar com a ansiedade e outras questões relacionadas com saúde mental, mesmo quando seguirem caminho para o ensino superior.

Em Arouca, as emoções são um mundo para explorar

O desafio é unir três pontos separados em três grupos paralelos com quatro linhas retas. Problema: não se pode passar pelo mesmo ponto. Podia ser apenas um jogo que os adolescentes fazem no intervalo entre as aulas, mas é muito mais do que isso. Quando o exercício é bem conduzido, numa sessão de regulação emocional, serve para os alunos perceberem que podem ver além dos três pontos (e de muitas outras coisas na vida).

Este é apenas um dos muitos exercícios que o psicólogo Pedro Ferreira, doutorado em Ciências da Educação, faz com os alunos nas escolas de Arouca. O programa “Equilibra-te” é um projeto da câmara — e é para a autarquia que o psicólogo trabalha — focado na promoção da saúde mental. Arrancou em março de 2023 e, neste último ano letivo, envolveu mais de 300 alunos de 14 turmas. Os grupos que vão trabalhar com Pedro Ferreira são sinalizados pelo gabinete de psicologia das escolas e pelos professores.

“Os professores que estão muitas horas com os alunos, têm contacto privilegiado com as turmas, e detetam com alguma facilidade aqueles alunos que ficam mais nervosos, mais preocupados com os momentos das avaliações”, explica o psicólogo. “Se já é algo que deixa o aluno preocupado, ao ponto de bloquear durante durante os momentos de avaliação, de ter crises, ataques de pânico, ele é imediatamente sinalizado para os serviços de psicologia da escola que faz esta ponte com o município através de mim.”

E os casos que lhe chegam não são apenas de sintomatologia ansiosa. “Às vezes, há quadros depressivos, situações de luto, de comportamentos autolesivos", explica.